Die Woche in der Schweiz

Die Lage an der Zollfront hat sich etwas beruhigt – diese Woche gab es zur Abwechslung mal keine grossen Schocks – aber das hat die Schweiz nicht davon abgehalten, sich zu fragen: «Warum wir?»

«Warum besteuert Donald Trump die Schweiz so stark?», lautete der Titel eines RTS-Podcasts. Für Cédric Dupont, Professor für internationale Beziehungen am Graduate Institute of International and Development Studies in Genf, ist die Entscheidung schwer zu verstehen. «Es gibt keine wirtschaftliche Realität, die diesen 39%-igen Zoll rechtfertigen würde», sagte er am Mittwoch. «Es ist wahrscheinlich ein Stimmungsumschwung von Trump aus Gründen, die uns noch weitgehend unbekannt sind.»

Am Montag berichteten wir, wie Schweizer Marken wie Victorinox damit zu kämpfen hatten, sich an die US-Zölle anzupassen. Zusätzlich zu den Preiserhöhungen zogen die Unternehmen in Erwägung, ihre Aktivitäten aus der Schweiz zu verlagern.

Der Eisenbahnhersteller Stadler Rail hat vor zehn Jahren einen Teil seiner Produktion in die USA verlagert, aber das bedeutet nicht, dass er gegen Zölle immun ist. Stadler-Präsident Peter Spuhler sagte gegenüber RTS, dass die Zölle zwar in Bezug auf die Gesamtkosten des Fahrzeugs «nicht fatal» seien, «aber natürlich schmerzen sie«.

Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton meint, die Schweiz solle einfach die Zähne zusammenbeissen und abwarten. «Mit Gegenzöllen bestraft man nur die eigenen Leute», sagte er gegenüber Blick und wies darauf hin, dass die von Trump angestrebten Zölle gerichtlich geprüft würden. «Viele glauben, dass noch vor Ende des Jahres ein Urteil ergehen könnte, das sie für ungültig erklärt», sagte er. «Dann muss Trump wieder von vorne anfangen.»