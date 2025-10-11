Die Woche in der Schweiz

Am Mittwoch kehrten die letzten zehn der 19 Schweizer Aktivistinnen und Aktivisten der Gaza-Flottille aus dem israelischen Ktzi’ot-Gefängnis in die Schweiz zurück . Einer von ihnen, der ehemalige Genfer Stadtpräsident Rémy Pagani, bezeichnete die Reaktion der Schweizer Regierung als «beschämend».

Die Aktivistinnen und Aktivisten wurden am Genfer Flughafen von rund 300 Unterstützenden empfangen. «Ohne euch würden wir immer noch wie Tiere behandelt und gedemütigt werden», sagte ein dankbarer Rémy Pagani. An der «Global Sumud Flottilla» nach Gaza nahmen rund 450 Personen teil, darunter 19 Schweizer Staatsangehörige, die nun alle aus Israel abgeschoben wurden. Der erste Schweizer kam am Samstag in Zürich an, acht weitere wurden am Mittwoch nach Genf zurückgeschafft.

Pagani erklärte gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS, er sei nicht von Israel festgenommen, sondern «entführt» worden. «Wir wurden misshandelt, kollektiv bestraft und stressigen Bedingungen ausgesetzt. Unter anderem kam der Premierminister begleitet von Hunden und Bewaffneten in unsere Zellen, um uns zu provozieren», sagte er.

Pagani wies darauf hin, dass die Schweiz Depositarin und Unterzeichnerin der Genfer Konventionen ist: «Das verpflichtet sie, Bevölkerungsgruppen, die misshandelt werden, die Opfer von Kriegsverbrechen sind oder hungern, Hilfe zu leisten und humanitäre Organisationen und Personen, die ihnen zu Hilfe kommen, zu schützen und zu fördern. Doch sie schickt uns Rechnungen, um unsere Rückführung zu gewährleisten? Ich finde das skandalös!»

Marianne Jenni, Direktorin der Konsularabteilung im Aussendepartement, widerspricht. «Das Aussendepartement hat viel für die Betroffenen getan. Unsere Botschaft in Tel Aviv arbeitete rund um die Uhr und die Inhaftierten wurden zweimal im Gefängnis besucht.» Es sei intensiver Kontakt mit den israelischen Behörden gepflegt worden, um die Freilassung der Betroffenen zu erreichen, sagte sie gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF.