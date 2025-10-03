The Swiss voice in the world since 1935
Süsswasserqualle im Trimmiser Badesee entdeckt

Keystone-SDA

Graubünden ist um eine Tierart reicher: Im Badesee Rheinauen in Trimmis GR sind Süsswasserquallen entdeckt worden. Für Badende geht vom nicht giftigen Tier keine Gefahr aus, wie der Kanton Graubünden am Freitag auf seinem WhatsApp-Kanal mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das weitgehend durchsichtige Nesseltier wurde Mitte September im Badesee beobachtet und gefilmt. Ein mitgesendetes Video zeigt die maximal 2,5 Zentimeter grosse Süsswasserqualle im Wasser.

Die Craspedacusta sowerbii kommt in langsam fliessenden und stehenden Gewässern vor, in denen sich die Uferzone stark erwärmen kann. Ihre Nahrung besteht aus Kleinkrebsen, Rädertieren und Einzellern.

Süsswasserquallen sind für Menschen harmlos und haben auch nichts mit einer mangelhaften Wasserqualität zu tun. Sie ist die einzige im Süsswasser vorkommende Art der Gattung Craspedacusta, die sich über Ostasien hinaus verbreitet hat.

