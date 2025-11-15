Die Woche in der Schweiz

Der Bundesratsjet hob am Donnerstag ab, um eine Schweizer Delegation zu Verhandlungen nach Washington zu bringen. Die Mission war offenbar von Erfolg gekrönt.

Die Schweizer Exportindustrie kann aufatmen: Nachdem sich US-Präsident Donald Trump diese Woche offen für eine Senkung der Zölle auf in die USA importierte Schweizer Produkte gezeigt hatte, wurde am Freitag bekannt, dass die Zölle von 39 auf 15% gesenkt werden sollen – derselbe Satz wie gegenüber der EU.

Nun ist es doch gelungen, die amerikanische Position zu beeinflussen: Der kürzliche Besuch von sechs Führungskräften von Schweizer Vorzeigeunternehmen im Oval Office scheint etwas bewegt zu haben. Die Topmanager sollen Donald Trump vorgeschlagen haben, in die pharmazeutische Industrie und die Infrastruktur in den USA zu investieren und Goldschmelzen dorthin zu verlagern. Sie sollen ausserdem eine Luxusuhr und einen mit einer Widmung versehenen Goldbarren an den amerikanischen Präsidenten überreicht haben.

Vor der Presse im Weissen Haus erklärte Trump danach, dass seine Regierung mit der Schweiz zusammenarbeite, um die Zölle zu senken. «Wir werden ein Abkommen finden, um der Schweiz zu helfen, voranzukommen», präzisierte der amerikanische Präsident.

Nach dem Prinzip, dass man das Eisen schmieden soll, solange es heiss ist, waren der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin und die Staatssekretärin für Wirtschaft, Helene Budliger Artieda, am Donnerstag nach Washington gereist, um die Verhandlungen fortzusetzen.

Am Freitag gaben die USA schliesslich bekannt, der Schweiz künftig einen Zollsatz von 15% zu gewähren. Im Rahmen des Abkommens soll die Schweiz einen Grossteil ihrer Produktion in die Vereinigten Staaten verlagern und ihren Handelsüberschuss gegenüber den USA verringern, sagte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer gegenüber CNBC.