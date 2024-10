Graubünden weitet E-Voting-Versuch aus 

it

Mehr Canton Graubünden expands experimental e-voting to more municipalities

Canton Graubünden expands experimental e-voting to more municipalities

Canton Graubünden expands experimental e-voting to more municipalities

Die bisherigen Erfahrungen sind positiv, weshalb der Kanton Graubünden beschlossen hat, die versuchsweise Einführung des E-Votings auf weitere Gemeinden auszudehnen. Arosa, Bonaduz, Davos, Domleschg, Malans, Maienfeld und Silvaplana werden ab der Volksabstimmung vom 18. Mai 2025 mit E-Voting abstimmen können.

Für Grüsch, Jenins, Rheinwald, Scharans und Tamins steht der erste Termin noch nicht fest, er wird aber auf jeden Fall im nächsten Jahr stattfinden.

Mehr

Mehr

Viele Codes und Papierkrieg – wie kompliziert ist E-Voting?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Abstimmen mit wenigen Klicks – so könnte man sich E-Voting vorstellen. Doch ganz so einfach ist es nicht. Ein Selbstversuch.

Mehr Viele Codes und Papierkrieg – wie kompliziert ist E-Voting?