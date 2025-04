Heute in der Schweiz

Derzeit besitzen 496 Personen in der Schweiz ein «goldenes Visum». Das sind 92 Personen mehr als im Jahr 2023, was einem Anstieg von 22% innerhalb von nur zwei Jahren entspricht. Die Schweizer Kantone bieten ihr Aufenthaltsrecht für einen Betrag zwischen 250’000 und einer Million Franken Steuern pro Jahr an.

Trotz des Kriegs in der Ukraine sind es immer noch reiche Russinnen und Russen, die am häufigsten über einen solchen Aufenthaltstitel in der Eidgenossenschaft verfügen. Immer mehr «goldene Visa» werden jedoch auch an Personen aus China, den USA oder Grossbritannien vergeben. Der bekannteste Fall ist der des britischen Sängers Robbie Williams, der im Kanton Bern lebt.

Diese investitionsbasierten Wohnsitzprogramme sind zunehmend umstritten, besonders seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. In den letzten Jahren haben mehrere Länder diese Praxis aufgegeben, zum Beispiel Grossbritannien und Irland.