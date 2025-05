Heute in der Schweiz

Die Kantonspolizei Bern gab am Montag bekannt, dass sie einen Menschenhändlerring zerschlagen hat. Die Verschwiegenheit im Milieu mache die Ermittlungen kompliziert, betonten die Behörden.

Im vorliegenden Fall werden fünf Personen beschuldigt, mindestens 146 Frauen – hauptsächlich chinesischer Nationalität – in die Schweiz gelockt zu haben, um sie zur Prostitution zu zwingen.

Die Opfer wurden in Wohnungen untergebracht, die sie praktisch nie zu verlassen wagten. Die meisten von ihnen sind jung, leben in prekären Verhältnissen und müssen für ihre Familien sorgen. Die Frauen mussten die Hälfte ihres Lohns an die mutmasslichen Zuhälter abführen.

Opfer von Menschenhandel melden sich selten bei der Polizei, aus Angst vor Repressalien oder weil sie ständig überwacht werden. In der Schweiz wurden seit 2008 jedes Jahr durchschnittlich elf Verurteilungen wegen dieses Vorwurfs ausgesprochen. Für die auf die Verteidigung von Opfern von Menschenhandel spezialisierte Anwältin des Protestantischen Sozialzentrums in Genf, Leila Boussemacer, ist dieses Phänomen in der Schweiz jedoch «weiter verbreitet als man sich vorstellen kann».