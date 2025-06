Heute in der Schweiz

Die Schweizer Jazzpianistin und Komponistin Sylvie Courvoisier lebt seit 25 Jahren in New York.

Eine Auslandschweizerin erhält den Schweizer Grand Prix Musik 2025 . Die in New York lebende Waadtländer Pianistin, Komponistin und Improvisationsmusikerin Sylvie Courvoisier bekommt vom Bundesamt für Kultur 100’000 Franken.

Sie ist eine mutige Frau: An einem Konzert in Washington trug Sylvie Courvoisier ein T-Shirt mit dem Aufdruck «Immigrants are not criminals. The president is» („Eingewanderte sind keine Kriminellen. Der Präsident ist einer“), wie SRF News berichtet.

Nun erhält Courvoisier den Grand Prix Musik 2025 zugesprochen, der seit 2014 vergeben wird. Mit der Auszeichnung ehrt der Bund die einzigartige Karriere der 56-jährigen Pianistin, die in ihrem Werk Jazz, Klassik und zeitgenössische Musik zu einem eigenen, kraftvollen Sound verschmelze.

Trotz ihres Erfolgs in den USA denkt sie manchmal an eine Rückkehr in die Schweiz, fühlt sich aber in New York weiterhin zuhause und unterstützt dort minderjährige Immigrantinnen und Immigranten. Die Verleihung der Schweizer Musikpreise an insgesamt elf Preisträgerinnen und -träger findet am 11. September 2025 im KKL Luzern statt.