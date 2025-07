Heute in der Schweiz

Leben Sie in einem Land, in dem Mücken gefährliche Krankheiten übertragen können? Das gibt es auch in der Schweiz. Die Tigermücke ist vor über 20 Jahren erstmals im Tessin rumgeschwirrt, seither ist sie an verschiedenen Orten in der ganzen Schweiz nachgewiesen worden. Sie kann Krankheiten wie Chikungunya- oder Denguefieber übertragen.

Doch nun haben Forscher:innen aus dem Tessin dem Mistvieh ein Schnippchen geschlagen: In Losone wurden über eine halbe Million sterilisierte Tigermückenmännchen freigelassen. Ungewiss ihrer beraubten Fruchtbarkeit werden sich diese mit Weibchen paaren, die danach unbefruchtete Eier legen. So konnte zuvor in Morcote die Population um 90 Prozent reduziert werden und Projektleiterin Eleonora Flacio von der Tessiner Fachhochschule SUPSI ist überzeugt, dass es auch an anderen Orten funktioniert.

Wer jetzt Angst hat, dass es nach der Aussetzung von über einer halben Million Mücken einen massiven Mückenstichanstieg gibt, kann beruhigt sein: Bei allen Mückenarten stechen nur die Weibchen.