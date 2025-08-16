Die Woche in der Schweiz

Der Schock, von der Trump-Administration mit einem Zoll von 39% belegt zu werden, hallt weiterhin durch die Schweiz. Sympathie gibt es in den internationalen Medien wenig.

«In der Schweiz aufzuwachsen, ist wie in einem Aquarium zu sitzen und die Welt durch eine dicke kugelsichere Scheibe zu betrachten», schrieb der Politikwissenschaftler Joseph de Weck, der in Zürich aufgewachsen ist, am Mittwoch in The Guardian. «Dieses Glas wurde letzte Woche zerschmettert, als Donald Trump Zölle von 39% auf Schweizer Exporte ankündigte.»

«Eine Nation, die es gewohnt ist, dass alles nach ihrem Willen läuft, gerät nun ins Straucheln, mit einem schlechteren Zollsatz als Algerien (30%)», schrieb de Weck vom Foreign Policy Research Institute in Philadelphia. «In einem multikulturellen, föderalen Land mit vier Landessprachen liegt das grosse einende Narrativ des Schweizer Sonderfalls in Trümmern», resümierte er.

Einen Tag zuvor kam die Financial Times zu einem ähnlichen Schluss. «Trumps Zölle legen die Schwäche der wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Schweiz offen», titelte sie für ihre Analyse. «Ohne Zollunion, ohne Freihandelsabkommen mit den USA und mit begrenzter Unterstützung auf Blockebene musste die Schweiz diesen Zollsturm allein überstehe.»

«Letztendlich steht das Land vor einer schwierigen Wahl: politisch heikle Zugeständnisse anbieten, einen symbolischen Kompromiss suchen, die Zölle absorbieren und sich anpassen – oder möglicherweise Trump aussitzen», schlussfolgerte die Financial Times. «Aber die eigentliche Frage könnte sein: Ist die seit langem geschätzte Unabhängigkeit des Landes – seine regulatorische Souveränität, Neutralität, politische Disziplin – in der heutigen geopolitischen Wirtschaft zu einer Belastung geworden?»

Zudem ergab eine Umfrage am Mittwoch, dass fast zwei Drittel der Schweizer:innen gegen Zugeständnisse an die Vereinigten Staaten im Zollstreit sind.