Heute in der Schweiz

Der französische Präsident Emmanuel Macron setzt sich dafür ein, dass ein Treffen zwischen Wolodimir Selenski und Wladimir Putin in Genf stattfindet. Beide Präsidenten – der ukrainische und der russische – haben bestätigt, sie seien zu einem solchen Treffen bereit.

In einem Interview mit dem Fernsehsender LCI erklärte das französische Staatsoberhaupt, es gebe einen «kollektiven Willen», das Treffen zwischen Selenski und Putin in Europa abzuhalten. «Es wird ein neutrales Land sein, und daher vielleicht die Schweiz – ich plädiere für Genf – oder ein anderes Land. Das letzte bilaterale Gespräch fand in Istanbul statt», sagte Macron.

Die Schweiz sei «mehr als bereit», einen Gipfel zwischen Russland und der Ukraine auszurichten, erklärte der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis und verwies auf die Schweizer Expertise in diesem Bereich. «Ich glaube zu 200% an die Organisation dieses Gipfels, und wir führen schon seit Langem Gespräche in diese Richtung», sagte er bei einem gemeinsamen Auftritt mit seinem italienischen Amtskollegen Antonio Tajani, der zu Besuch in Bern war.

Cassis präzisierte, dass er dem russischen Präsidenten Putin «Immunität» gewähren würde – trotz dessen Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof –, vorausgesetzt, er komme «für eine Friedenskonferenz». Tajani seinerseits betonte, Rom stehe weiterhin für die Organisation eines Gipfels zur Verfügung, dass Italien aber Genf «unterstützt».