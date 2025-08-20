Heute in der Schweiz

Findet das Treffen zwischen Wolodimir Selenski und Wladimir Putin doch nicht in der Schweiz statt? Jüngste Berichte erwähnen Ungarn als möglichen Treffpunkt.

In den letzten Tagen hatte der französische Präsident Emmanuel Macron Genf als möglichen Ort für Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland ins Spiel gebracht – wir haben darüber berichtet. Heute schreibt Watson, dass bei einem Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban Budapest für ein solches Treffen vorgeschlagen worden sei.

Watson stützt sich dabei auf Berichte der US-Medien Politico und Bloomberg. Demnach soll der amerikanische Secret Service bereits Vorkehrungen treffen für eine Begegnung der Präsidenten der Ukraine und Russlands in der ungarischen Hauptstadt.

Anschliessend sei ein Dreiertreffen mit Trump geplant. Allerdings gibt es noch keine verbindlichen Zusagen aus dem Kreml. Weiterhin unklar sei auch, wie konkret die Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen könnten, um die es bei den Gesprächen auch gehen soll.