Heute in der Schweiz

Eine F/A-18 der Schweizer Armee (hinten), eine F-35 der italienischen Armee (vorne) und zwei Eurofighters (Mitte) während einer gemeinsamen Übung in Italien.

Die Schweiz steckt bei der Beschaffung des neuen Kampfjets F-35 in einer Mehrkosten-Falle. Gibt es einen Ausweg?

Die Schweiz könnte laut einem Bericht von Blick die bisherigen F/A-18-Kampfjets länger behalten und hätte damit mehr Zeit, um sich nach Alternativen für den teuren F-35 umzusehen.

Luftwaffenchef Peter Merz habe in einer Sitzung der nationalrätlichen Sicherheitskommission eingeräumt, man könne die Nutzungsdauer der F/A-18 «problemlos» verlängern, bis 2037. Damit hätte man genügend Zeit, eine europäische Alternative zu den US-Kampfjets F-35 zu prüfen, habe ein Kommissionsmitglied gesagt.

Das Verteidigungsdepartement (VBS) reagierte auf den Blick-Artikel wie folgt: «Ohne Ersatz von Radar und Sensoren und ohne die Ausstattung mit einem leistungsfähigeren Computer und weiteren Modernisierungen wären die F/A-18 möglichen gegnerischen Kampfflugzeugen nicht mehr ebenbürtig.»

Derweil knöpft sich die Aufsichtskommission des Nationalrats die Verantwortlichen vor. Die ehemalige Verteidigungsministerin Viola Amherd sprach jahrelang davon, die neuen Kampfjets würden zu «verbindlich garantierten Preisen» beschafft. Gemäss der Aargauer Zeitung soll jetzt auch sie zu den zahlreichen zentralen Figuren für die Kampfjetbeschaffung gehören, die vorgeladen werden, um die Entstehung der Mehrkosten zu klären. Diese liegen gemäss dem Verteidigungsdepartement zwischen 650 Millionen und 1,3 Milliarden über den dafür vorgesehenen sechs Milliarden Franken. Die Schweiz ihrerseits hat ihre Zahlungen halbiert.