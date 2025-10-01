Heute in der Schweiz

Eine Gruppe von Taliban geht im Jahr 2021 nach dem Abzug der amerikanischen Armee durch die Strassen von Kabul.

Die Schweiz hat im August vier Vertreter der afghanischen Regierung empfangen. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) spricht von einer «technischen» Delegation. Doch dieser Besuch sorgt in Bern für Kritik.

Das Ziel des Empfangs – alle Kosten wurden von der Schweiz übernommen – der Taliban-Delegation war es, dreizehn mutmasslich afghanische Männer zu identifizieren, von denen elf Straftäter sind, welche die Schweiz ausweisen möchte, während zwei freiwillig in ihr Land zurückkehren wollten.

Das SEM gibt an, dass sein Auftrag die notwendigen Massnahmen umfasst, um Dokumente für jede Person zu erhalten, die von einer Wegweisungs- oder Ausweisungsentscheidung betroffen ist. Denn nach mehrjähriger Pause hat die Schweiz letztes Jahr tatsächlich beschlossen, die Ausweisungen nach Afghanistan wieder aufzunehmen.

Empört über die Situation haben zwei Parlamentarier den Bundesrat während der letzten Parlamentssession interpelliert. «All diese Schritte der Eidgenossenschaft verleihen einem Regime Legitimität, das in nichts unseren Werten entspricht, und das ist sehr schockierend», erklärte der sozialdemokratische Nationalrat Jean Tschopp gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS. Das Taliban-Regime hat übrigens soeben das Internet im ganzen Land abgeschaltet und damit hauptsächlich die Frauen ihres einzigen Mittels beraubt, zu arbeiten und zu studieren.