Heute in der Schweiz

Für die Schweiz sowie für alle, die jodeln, bedeutet diese Ehrung erstmal eine grössere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Mit dem Diplom gibt es allerdings auch Verpflichtungen: «Wir haben bei der Eingabe sogenannte Bewahrungsmassnahmen definiert», sagt Nadja Räss, Jodlerin und Professorin an der Hochschule Musik in Luzern gegenüber SRF. Dazu gehören zum Beispiel Nachwuchsförderung, Digitalisierung und Wahrnehmung in der Gesellschaft. «Das wird von der Unesco regelmässig geprüft», sagt Räss.

Ein in diesem Rahmen bereits angestossenes Projekt ist das jodelnde Klassenzimmer. «Wir haben einen Aufruf gemacht und Jodlerinnen und Jodler gesucht, die schon an Primarschulen unterrichten und bereit sind, Jodeln in ihren Klassen zu integrieren», sagt Räss.

Diente Jodeln ursprünglich der Kommunikation in den Bergen – Hirten nutzten das Jodeln, um ihre Herden zu rufen oder mit anderen Hirten in den Alpen zu kommunizieren – so ist die Praxis auch heute noch sehr lebendig: Über 12’000 aktive Jodler:innen in 711 Vereinen sind im Eidgenössischen Jodlerverband organisiert. Dazu kommen viele freie Jodlergruppen.