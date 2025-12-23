Heute erscheint die letzte Ausgabe der Gratiszeitung 20 Minuten , die seit 1999 Tausende Pendlerinnen und Pendler auf ihrem Weg begleitet hat.

Es ist das Ende eines «Rituals, das seit der Zeit vor dem Internet zum Alltag gehörte: sich eine Ausgabe von 20 Minuten aus den allgegenwärtigen blauen Zeitungskästen zu holen», schreibt der Tages-Anzeiger. Das Ende der gedruckten Ausgabe bedeutet demnach auch das Ende des Phänomens der Gratiszeitungen, das die lokale Presselandschaft verändert hat. Die Zeitung wird ihre Tätigkeit ausschliesslich online fortsetzen.

«Die zunächst mit Skepsis aufgenommene, ausschliesslich durch Werbung finanzierte Zeitung hat die Spielregeln auf den Kopf gestellt und alle Verlage gezwungen, ihre Strategien in Bezug auf Inhalte, Design und Finanzen zu überdenken», schreibt die Zürcher Tageszeitung.

«Eine Zeitung, die wir lieben zu hassen, sagen manche», schreibt Le Temps, die aber «trotzdem täglich von 400’000 Menschen gelesen wurde».

Die heutige Ausgabe ist eine Gedenkausgabe, die dem Printmedium gewidmet ist. Sie enthält auch Interviews mit prominenten Persönlichkeiten wie dem Direktor der Schweizerischen Bundesbahnen, Vincent Ducrot, und dem Kommunikationsminister Albert Rösti.

In einer Zeit, in der die Medien eine Krise durchleben, fordert der Bundesrat die Unternehmen auf, indirekt über Werbung in die Medien zu investieren. Die Presse spielt eine entscheidende Rolle für die Stabilität des schweizerischen politischen Systems – eine Stabilität, die ihrerseits zu den wichtigsten Gründen gehört, weshalb die Eidgenossenschaft für die Wirtschaft attraktiv bleibt.