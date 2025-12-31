Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Die Zeichen sind klar, ein weiteres Jahr geht zu Ende: Medien blicken auf die prägenden Ereignisse zurück, wagen Prognosen für das anstehende Jahr und in den sozialen Medien posten Menschen ihre persönlichen Höhen und Tiefen in Bildern und kurzen Videos.

In Moutier schlägt um Mitternacht jedoch nicht nur die Stunde des Jahreswechsels, sondern die Gemeinde wird auch offiziell Teil des Kantons Jura. Ein Fest ist geplant, doch nicht alle sind glücklich mit der Umstellung.

Gute Lektüre und einen guten Rutsch ins neue Jahr!