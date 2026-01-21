Heute in der Schweiz

Am Weltwirtschaftsforum in Davos stand Donald Trump im Mittelpunkt. In seiner mit Spannung erwarteten eineinhalbstündigen Rede lobte der US-Präsident seine eigene Arbeit und kritisierte seinen Vorgänger Joe Biden, die Nato, Kanada und die europäischen Länder. «Wenn ihr uns Grönland nicht gebt», sagte er, «werden wir uns daran erinnern». Über die Schweiz wollte er die «kleine Geschichte» des Telefongesprächs mit Karin Keller-Sutter erzählen.

Die verspätete Ankunft des Bewohners des Weissen Hauses in Davos wegen eines elektrischen Problems mit der Air Force One änderte nichts am Beginn seiner Rede um 14:30 Uhr, «vor vielen Freunden und einigen Feinden», sagte er zur Begrüssung des voll besetzten Saals.

In seiner langen Rede beklagte sich der US-Präsident im Wesentlichen über die mangelnde Dankbarkeit der übrigen Welt für das, was die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit getan hätten und heute tun – vom Sieg über Deutschland im Zweiten Weltkrieg bis zu den angeblich acht Kriegen, die Trump selbst in seiner aktuellen Amtszeit beendet haben soll.

«Wir werden wahrscheinlich nichts dafür zurückbekommen, es sei denn, ich entscheide mich für einen übermässigen Einsatz von Gewalt. Das werden wir nicht tun, und ich höre erleichterte Seufzer im Saal», erklärte er und fügte hinzu: «Das werden wir nicht tun.»

Der US-Präsident nahm die Schweiz als Beispiel für ein Land, dem es nur dank der Vereinigten Staaten gut geht. «Die Schweiz macht viele schöne Uhren, aber sie zahlen den USA nichts», sagte er mit Bezug auf das Ungleichgewicht von «41 Milliarden» in der Handelsbilanz zwischen den beiden Ländern.

«Als wir die Erhöhung der Zölle angekündigt haben, hat mich, glaube ich, die Premierministerin angerufen, eine Frau», erzählte Trump und meinte damit die damalige Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. «Sie war sehr repetitiv. Sie sagte: ‘Bitte tun Sie das nicht, wir sind ein kleines Land.’ Sie hat mich falsch verstanden und ich habe die Sätze auf 39% gesetzt. Dann ist wirklich die Hölle losgebrochen. Rolex hat mich angerufen, andere haben mich angerufen. Jetzt haben wir eine Vereinbarung erzielt und die Zölle gesenkt, aber jetzt zahlen sie. Es gibt viele Länder wie die Schweiz.»