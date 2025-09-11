The Swiss voice in the world since 1935
Swiss Marketplace Group treibt Börsengang voran

Keystone-SDA

Die SMG Swiss Marketplace Group treibt ihren geplanten Börsengang voran und startet das Bookbuilding. Das ist das Verfahren, mit dem der Ausgabepreis der Aktien ermittelt wird.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die erwartete Preisspanne für die angebotenen Aktien wird mit 43 bis 46 Franken pro Aktie erwartet, teilte die Gruppe mit ihren Marken wie Homegate, Immoscout24, Autoscout24, Ricardo, Tutti oder Moneyland am Donnerstag mit.

Daraus ergebe sich eine Marktkapitalisierung zwischen 4,2 und 4,5 Milliarden Franken. Der Börsengang finde voraussichtlich am oder um den 19. September 2025 statt. Die TX Group werde im Rahmen des geplanten Börsengangs keine Aktien veräussern, heisst es weiter.

Laut jüngsten Angaben werden Goldman Sachs, J.P. Morgan und die UBS den Börsengang als globale Koordinatoren und gemeinsame Konsortialführer begleiten.

