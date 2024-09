Swiss setzt Flüge von und nach Tel Aviv weiterhin aus

(Keystone-SDA) Die Swiss setzt ihre Flüge von und nach Tel Aviv in Israel bis einschliesslich 14. Oktober weiterhin aus. Dies hat die Fluggesellschaft nach weiterer Prüfung der Lage im Nahen Osten entschieden. Sie hält damit am Entscheid von vergangener Woche fest.

Die Sicherheit von Passagieren und Besatzung stehe an oberster Stelle, teilte die Swiss am Montag mit. Spezialistinnen und Spezialisten beobachteten die Lage und stünden im Austausch mit den zuständigen Behörden in der Schweiz und vor Ort.

Die Lufthansa-Tochter ermöglicht betroffenen Fluggästen eine Umbuchung auf ein späteres Reisedatum oder erstattet ihnen den vollständigen Ticketpreis zurück, wie es weiter hiess.

Die Swiss hatte bereits am vergangenen Dienstag bekanntgegeben die Flüge von und nach Tel Aviv nicht durchzuführen. Erst Anfang September hatte die Swiss ihre Flüge in die israelische Mittelmeer-Metropole wieder aufgenommen, nachdem sie seit Anfang August die Flüge zum Ben-Gurion-Flughafen eingestellt hatte.