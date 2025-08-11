Töfffahrer bei Auffahrkollision in Emmenbrücke LU schwer verletzt
Bei einer Auffahrkollision mit einem Auto hat sich ein Motorradfahrer am Freitagabend in Emmenbrücke erheblich verletzt. Er musste ins Spital gefahren werden, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Motorradfahrer hielt am Freitagabend am Seetalplatz vor einer roten Ampel an, als ein nachfolgender Autofahrer das Rotlicht zu spät bemerkte und frontal mit dem stehenden Motorrad kollidierte.
Der Motorradfahrer erlitt bei der Kollision erhebliche Verletzungen. Der Autofahrer sowie seine Beifahrerin wurden gemäss Communiqué zur medizinischen Kontrolle ebenfalls ins Spital transportiert.
Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 10’500 Franken.