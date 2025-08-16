Töfffahrer in Domat/Ems GR angefahren und verletzt
Ein Töfffahrer ist am Freitagabend in Domat/Ems GR von einem Autofahrer angefahren worden. Er wurde mit unbestimmten Verletzungen mit der Ambulanz ins Kantonsspital nach Chur gebracht.
(Keystone-SDA) Der 56-jährige Fahrer des Autos wollte in Domat/Ems in einen Parkplatz abbiegen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei übersah der Mann den entgegenkommenden 61-jährige Töfffahrer. Letzterer stürzte in Folge des Zusammenstosses.
Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Verkehrsunfalls ab.