Tamedia reduziert Zahl der Kündigungen in Redaktionen auf 17

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Das zur TX Group gehörende Medienhaus Tamedia hat die Konsultationsverfahren zum angekündigten Stellenabbau in den Redaktionen beendet. Aufgrund freiwilliger Abgänge, Frühpensionierungen und Arbeitszeitreduktionen konnte die Zahl der Entlassungen reduziert werden.

In den Redaktionen der Deutsch- und Westschweiz werden nun 17 Kündigungen ausgesprochen, wie Tamedia am Dienstag mitteilte. Ursprünglich hatte das Verlagshaus Ende August den Abbau von 90 Vollzeitstellen in den Redaktionen angekündigt. Durch interne Wechsel und Fluktuationen wurde zum Start der Konsultationen die Anzahl auf rund 55 Vollzeitstellen reduziert.