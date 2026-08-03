Tausende Berner Haushalte nach Gewittern ohne Strom

Keystone-SDA

Teilen

Starke Gewitter haben am Montagabend im Kanton Bern zwischenzeitlich zu Stromausfällen geführt. In verschiedenen Regionen waren Tausende Haushalte betroffen, wie die BKW mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Vor Mitternacht waren die Ausfälle wieder behoben, wie BKW-Sprecherin Sharon Alexandra Schär auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Sie bestätigte einen Bericht der Berner Tamedia-Zeitungen «Berner Zeitung» und «Der Bund».

Einzig im Gebiet um Illiswil, Wohlei und Frauenkappelen mussten rund 1100 Haushalte in der Nacht auf Dienstag für gut eineinhalb Stunden ohne Strom auskommen. Dort sind laut Schär zwei Freileitungsstangen gebrochen. Um die Leitungen zu sichern, komme es zu einer geplanten Ausschaltung. In den Morgenstunden werde der Unterbruch behoben sein.

Zuvor hatte eine heruntergerissene Freileitung um 19.15 Uhr rund 2000 Haushalte bei Kappelen vom Netz getrennt, wie die Tamedia-Zeitungen berichteten. Aus dem gleichen Grund sei zudem bei Amsoldingen bei rund 1400 Anschlüssen der Strom ausgefallen. In Bannwil habe ein Baum eine Leitung heruntergerissen, was 500 Haushalte betraf.

Auch sei es zu kleineren Ausfällen gekommen, beispielsweise in Faulensee und Frutigen. Ein früherer Stromausfall in Kappelen mit 3500 betroffenen Haushalten stand gemäss BKW nicht im Zusammenhang mit dem Unwetter.