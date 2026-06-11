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Technologiekonzern Hitachi baut Hauptsitz in Otelfingen ZH

Der Technologiekonzern Hitachi errichtet seinen Hauptsitz in Otelfingen (ZH)
Der Technologiekonzern Hitachi errichtet seinen Hauptsitz in Otelfingen (ZH) Keystone-SDA

Der Technologiekonzern Hitachi Energy baut seinen neuen Schweizer Hauptsitz in Otelfingen im Kanton Zürich. Wettingen im Aargau geht leer aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Gemeinderat Otelfingen freue sich ausserordentlich über den heutigen Entscheid von Hitachi, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

In Otelfingen bezieht Hitachi das ehemalige Jelmoli-Verteilzentrum sowie angrenzende Areale, insgesamt sind es 11 Hektaren. Geplant sind dort 3000 Arbeitsplätze. Die Gemeinde Wettingen hatte sich ebenfalls für den Zuschlag beworben und auf neue Steuereinnahmen gehofft. Diese fliessen nun in den Nachbarkanton.

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