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Thusis gedenkt der Opfer des Brandes vom Freitag

Thusis gedenkt am Mittwochabend in der katholischen Kirche des Ortes der Opfer des Brandes vom vergangenen Freitag. Die ökumenische Feier ist ein Zeichen der Solidarität an die Angehörigen der vier Menschen, die bei dem Brand ihr Leben verloren, und weitere Betroffene.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Katastrophe vom 21. August habe viele Menschen tief getroffen, schreiben die Gemeinde Thusis, die katholische Kirchgemeinde Thusis sowie die reformierte Kirchgemeinde Thusis-Masein in einer gemeinsamen Ankündigung des Anlasses. Das Unglück habe Angehörige, Freunde und eine ganze Gemeinde in Trauer zurückgelassen.

Die Feier solle eine Gelegenheit sein, zusammenzukommen und sich gemeinsam an die vier Opfer zu erinnern, hiess es: «In dieser schwierigen Zeit wollen wir als Gemeinschaft zusammenstehen.»

Die formelle Identifizierung der sterblichen Überreste der vier Personen war am Mittwoch nach wie vor im Gange, wie die Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Auch die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauerten an.

Das Feuer war nach Behördenangaben am vergangenen Freitag kurz nach Mitternacht im zweiten Stock des betroffenen Gebäudes ausgebrochen. Im Erdgeschoss befand sich ein Restaurant, in den darüber liegenden drei Stockwerken kleine Studios. 14 Personen konnten sich in Sicherheit bringen. Acht von ihnen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die vier Todesopfer konnten erst am Wochenende geborgen werden, weil beim Brand das Treppenhaus eingestürzt war.

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