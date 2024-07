Tom Cruise taucht am Flugplatz in Buochs NW auf

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der US-Schauspieler Tom Cruise ist auf Videos bei einem Besuch in Nidwalden zu sehen. Beiträge in den sozialen Medien zeigen den Hollywoodstar auf dem Flugplatz in Buochs, wie “Blick” schrieb.

Er unterschreibt ein Filmposter, lächelt in die Kamera und schreitet Richtung Flugpiste: Hollywoodstar Tom Cruise lässt sich bei seinem Besuch in Nidwalden Zeit für seine Fans.

Videos von seinem Besuch am vergangenen Montag machten in den sozialen Medien die Runde, wie “Blick” in der Samstagsausgabe schrieb. Die Betreiberin des Flugplatzes wollte den Besuch von Cruise jedoch nicht bestätigen.

Interesse an Flugzeugen

Ob sich der Schauspieler auf eine neue Filmrolle vorbereite oder gar Dreharbeiten für einen neuen Film stattfänden, sei unklar, schrieb “Blick”. Der Erstellerin eines Videos zufolge habe sich der 62-Jährige für Privatjets interessiert.

Dass Flugzeuge die Leidenschaft von Cruise sind, ist kein Geheimnis. Seit 1994 besitzt er einen Pilotenschein. Seine private P-51 Mustang mit dem Spitznamen “Lil Bud” flog er im Actionfilm “Top Gun: Maverick”.