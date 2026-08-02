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Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Saporischschja

Keystone-SDA

Bei russischen Luftangriffen auf die ukrainische Grossstadt Saporischschja sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten durch die Explosion zweier Gleitbomben in der Stadt stieg bis zum Abend auf 31, teilte der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram mit. Mehrere Wohnhäuser seien bei dem Angriff beschädigt worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In der südukrainischen Stadt Cherson wurde bei einem Drohnenangriff auf ein Auto eine Frau getötet, wie die Regionalverwaltung mitteilte. Zwei weitere Insassen des Wagens wurden dabei verletzt.

Russland führt seit fast viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da die Frontlinien aktuell festgefahren sind, überzieht die russische Armee die ukrainische Zivilbevölkerung mit ständigen Luftangriffen. Die Ukraine greift ihrerseits die russische Ölindustrie, Rüstungswerke und wichtige Infrastruktur mit Langstreckendrohnen an, um Moskaus Kriegsführung zu erschweren.

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