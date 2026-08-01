The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Tote und Verletzte nach Explosion in Moskauer Restaurant

Keystone-SDA

Bei einer Explosion in einem Moskauer Restaurant sind nach Medienberichten mindestens drei Menschen getötet und weitere 15 verletzt worden. Das berichteten die russischen Agenturen Tass und Interfax übereinstimmend. Als Ursache wurde ein Gasleck vermutet, hiess es in offiziell unbestätigten Berichten in sozialen Medien.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das italienische Café-Restaurant «Balzi Rossi» liegt im weiteren Zentrum der russischen Hauptstadt. Die umliegenden Strassen wurden nach dem Zwischenfall abgeriegelt, Ermittler nahmen ihre Arbeit auf.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft