Tote und Verletzte nach Explosion in Moskauer Restaurant

Keystone-SDA

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Bei einer Explosion in einem Moskauer Restaurant sind nach Medienberichten mindestens drei Menschen getötet und weitere 15 verletzt worden. Das berichteten die russischen Agenturen Tass und Interfax übereinstimmend. Als Ursache wurde ein Gasleck vermutet, hiess es in offiziell unbestätigten Berichten in sozialen Medien.

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(Keystone-SDA) Das italienische Café-Restaurant «Balzi Rossi» liegt im weiteren Zentrum der russischen Hauptstadt. Die umliegenden Strassen wurden nach dem Zwischenfall abgeriegelt, Ermittler nahmen ihre Arbeit auf.