Unbekannte sprengen Bankomat in Wattenwil BE

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In Wattenwil BE im Gürbetal ist in der Nacht auf Mittwoch ein Bankomat gesprengt worden. Gesprengt wurde mutmasslich ein Postomat, wie das Nachrichtenportal Bärntoday berichtete.

Die Berner Kantonspolizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwochmorgen, dass ein entsprechender Einsatz im Gang sei. Angaben zur Täterschaft, Verletzten oder den entstandenen Schäden machte sie zunächst nicht.