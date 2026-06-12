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Unbekannte verschmutzen die Eulach in Winterthur mehrmals

Keystone-SDA

In Winterthur haben Unbekannte die Eulach im Juni dreimal verschmutzt. Die Polizei ermittelt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stadtpolizei Winterthur untersucht mehrere Fälle von Gewässerverschmutzung in der Eulach bei Winterthur, wie sie am Freitag mitteilte. Innerhalb von nur zehn Tagen kam es an verschiedenen Flussabschnitten zu drei Vorfällen.

Der erste Fall ereignete sich bereits am 1. Juni. Am darauffolgenden Dienstag wurde der Polizei eine Verschmutzung im Bereich der Rosenstrasse gemeldet. Nur einen Tag später kam es an der Hegistrasse zu einem weiteren Vorfall. Neben der Stadtpolizei standen dabei auch Schutz & Intervention Winterthur sowie Spezialisten des kantonalen Umweltamts AWEL im Einsatz.

Ob die einzelnen Verschmutzungen zusammenhängen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die genaue Ursache sowie die Herkunft der Schadstoffe sind derzeit noch unklar.

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