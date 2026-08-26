Unbekannter sprengt Zigarettenautomat in Therwil BL

Keystone-SDA

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In Therwil BL ist in der Nacht auf Mittwoch ein Zigarettenautomaten gesprengt worden. Verletzt wurde bei der Detonation niemand. Der Automat wurde jedoch weitgehend zerstört.

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(Keystone-SDA) Mehrere Personen hätten kurz nach 02.15 Uhr eine laute Detonation gemeldet, teilte die Baselbieter Polizei mit. Die ausgerückten Patrouillen fanden den zerstörten Automaten an der Verzweigung Ettingerstrasse/Hinterkirchweg vor.

Ein mutmasslicher Täter flüchtete nach der Tat mit einem E-Roller in Richtung Känelmatt. Angaben zum Deliktsgut konnte die Polizei keine machen. Im Einsatz standen gemäss Mitteilung auch Spezialisten des Entschärfungsdienstes des Forensischen Instituts Zürich. Die Polizei sucht Zeugen.