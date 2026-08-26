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Unbekannter sprengt Zigarettenautomat in Therwil BL

Keystone-SDA

In Therwil BL ist in der Nacht auf Mittwoch ein Zigarettenautomaten gesprengt worden. Verletzt wurde bei der Detonation niemand. Der Automat wurde jedoch weitgehend zerstört.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mehrere Personen hätten kurz nach 02.15 Uhr eine laute Detonation gemeldet, teilte die Baselbieter Polizei mit. Die ausgerückten Patrouillen fanden den zerstörten Automaten an der Verzweigung Ettingerstrasse/Hinterkirchweg vor.

Ein mutmasslicher Täter flüchtete nach der Tat mit einem E-Roller in Richtung Känelmatt. Angaben zum Deliktsgut konnte die Polizei keine machen. Im Einsatz standen gemäss Mitteilung auch Spezialisten des Entschärfungsdienstes des Forensischen Instituts Zürich. Die Polizei sucht Zeugen.

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