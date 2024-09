Uri gibt im Meiental Wolf zum Abschuss frei

(Keystone-SDA) Die Urner Sicherheitsdirektion hat einen Wolf, der durch das Meiental streift und Schafe reisst, zum Abschuss freigegeben. Es müsse damit gerechnet werden, dass der Wolf im Gebiet der Alp Kartigel weitere Übergriffe auf Nutztiere verübe, begründete sie die Massnahme.

Die Alp Kartigel liegt oberhalb von Maien in der Gemeinde Wassen. In den vergangenen Tagen seien dort sieben Schafe einem Wolf zum Opfer gefallen, teilte die Sicherheitsdirektion am Montag mit.

Die Alp Kartigel ist nach Einschätzung der Urner Behörden eine Alp, auf der Herdenschutzmassnahmen gegen den Wolf nicht zumutbar sind. Eine Abschussbewilligung für einen Wolf, der keinem Rudel angehört, kann gemäss der Mitteilung erteilt werden, wenn sechs Nutztiere innerhalb von vier Monaten gerissen werden. Die Schadensschwelle sei damit erreicht, teilte die Sicherheitsdirektion mit.

Die Abschussbewilligung ist auf 60 Tage befristet. Geschossen werden darf der Wolf nur in dem Gebiet, in dem er Nutztiere gerissen hat. Auf die Lauer legen wird sich gemäss Mitteilung die kantonale Wildhut. Sie wird allenfalls durch aufgebotene Jäger unterstützt.