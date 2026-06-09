Uri gibt im Meiental Wolf zum Abschuss frei

Keystone-SDA

Der Kanton Uri hat den Abschuss eines "schadenstiftenden" Wolfes bewilligt. Das Wildtier hatte auf der Alp Heimkuhweide Fürlauwi im Meiental bei Wassen sechs Schafe gerissen.

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(Keystone-SDA) Mit dem Riss von sechs Schafen innerhalb von vier Monaten sei die nach Bundesrecht erforderliche Schadensschwelle für den Abschluss eines einzelnen, nicht zu einem Rudel gehörenden Wolfes, erreicht, teilte die Urner Sicherheitsdirektion am Dienstag in einem Communiqué mit.

Die Abschussbewilligung gilt während 60 Tagen. Der Abschuss ist im Gebiet rund um die Rissorte zulässig, wie es weiter hiess.

Laut der Mitteilung ist die Alp Heimkuhweide Fürlauwi eine nicht «zumutbar schützbare Alp». Um weiteren Schaden zu verhindern, wurden in Absprache mit dem Herdenschutzverantwortlichen Notfallmassnahmen wie Elektrozäune umgesetzt.

Der Abschuss erfolgt durch die kantonale Wildhut und gegebenenfalls speziell bezeichnete Jäger, hiess es weiter.