Urner Wildhut erlegt im Meiental zum Abschuss freigegebenen Wolf

Keystone-SDA

Die Urner Wildhut hat am Freitag im Meiental einen männlichen Wolf erlegt. Das Tier war am letzten Dienstag vom Kanton zum Abschuss freigegeben worden, nachdem er auf der Alp Heimkuhweide Fürlaui in der Gemeinde Wassen sechs Schafe gerissen hatte.

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(Keystone-SDA) Der Wolf, der keinem Rudel angehörte, wurde nach Angaben der Sicherheitsdirektion vom Montag in unmittelbarer Nähe zur Alp geschossen. Der Kadaver wird im Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin in Bern untersucht.

Die Abschussbewilligung galt während 60 Tagen und war auf das Gebiet rund um die Alp Heimkuhweide Fürlaui beschränkt. Auf dieser Alp können nach Angaben des Kantons Uri die Schafe nicht zumutbar vor dem Wolf geschützt werden.