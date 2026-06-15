The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Urner Wildhut erlegt im Meiental zum Abschuss freigegebenen Wolf

Keystone-SDA

Die Urner Wildhut hat am Freitag im Meiental einen männlichen Wolf erlegt. Das Tier war am letzten Dienstag vom Kanton zum Abschuss freigegeben worden, nachdem er auf der Alp Heimkuhweide Fürlaui in der Gemeinde Wassen sechs Schafe gerissen hatte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Wolf, der keinem Rudel angehörte, wurde nach Angaben der Sicherheitsdirektion vom Montag in unmittelbarer Nähe zur Alp geschossen. Der Kadaver wird im Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin in Bern untersucht.

Die Abschussbewilligung galt während 60 Tagen und war auf das Gebiet rund um die Alp Heimkuhweide Fürlaui beschränkt. Auf dieser Alp können nach Angaben des Kantons Uri die Schafe nicht zumutbar vor dem Wolf geschützt werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft