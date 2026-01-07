US-Schauspielpreise: DiCaprio und Emma Stone nominiert

Keystone-SDA

Hollywoods Schauspielerverband (Screen Actors Guild/SAG) hat die Filme "One Battle After Another" und "Blood & Sinners" mit den meisten Preis-Nominierungen bedacht. Der Politthriller "One Battle After Another" hat sieben Gewinnchancen, das Vampir-Drama "Blood & Sinners" ist fünffach nominiert. Auch "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme" und "Bugonia" sind mehrfach im Rennen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) In der Sparte «Bester Hauptdarsteller» treten Timothée Chalamet («Marty Supreme»), Leonardo DiCaprio («One Battle After Another»), Ethan Hawke («Blue Moon»), Michael B. Jordan («Blood & Sinners») und Jesse Plemons («Bugonia») gegeneinander an.

Für die Trophäe als beste Hauptdarstellerin sind Jessie Buckley («Hamnet»), Rose Byrne («If I Had Legs I’d Kick You»), Kate Hudson («Song Sung Blue»), Chase Infiniti («One Battle After Another») und Emma Stone («Bugonia») im Rennen.

In den Nebendarsteller-Sparten sind unter anderem Jacob Elordi («Frankenstein»), Sean Penn («One Battle After Another») und Ariana Grande («Wicked: Teil 2») nominiert. Fünf Filme, darunter «Frankenstein», «Marty Supreme» und «One Battle After Another» – wetteifern in der Topsparte um den Ensemble-Preis für die gesamte Besetzung.

Chancen auch für TV-Produktionen

Auch TV-Produktionen und deren Besetzung werden geehrt. Mehrfache Gewinnchancen haben unter anderem die Erfolgsserie «White Lotus», die Mini-Serie «Adolescence» und die Hollywood-Satire «The Studio».

Die Actor Awards (früher SAG-Awards genannt) sollen am 1. März in Los Angeles zum 32. Mal vergeben werden. Sie zählen zu den wichtigsten Preisen der Schauspiel-Branche und gelten als Vorboten für die Mitte März anstehende Oscar-Verleihung. Dem Verband gehören über 118.000 stimmberechtigte Mitglieder an.

Preise als Oscar-Vorbote

Häufig werden die SAG-Gewinner auch bei den Oscars mit Preisen bedacht. 2024 räumte das Historiendrama «Oppenheimer» drei SAG-Trophäen ab – für Hauptdarsteller Cillian Murphy, Nebendarsteller Robert Downey Jr. und den Ensemble-Preis für die gesamte Besetzung. Murphy und Downey Jr. holten später auch die entsprechenden Oscars und «Oppenheimer» gewann den Spitzen-Oscar als bester Film.