Vater und Sohn schmuggeln über 400 Kilogramm Drogen über die Grenze

Keystone-SDA

Die italienische Finanzpolizei hat einen Vater und seinen Sohn wegen Drogenschmuggels von der Schweiz nach Italien angezeigt. Die beiden sollen insgesamt über 400 Kilogramm Cannabis-Derivate und Haschischblöcke illegal über die Grenze transportiert haben.

(Keystone-SDA) Die beiden italienischen Staatsangehörigen hätten über 280 Kilogramm Haschischblöcke mit einem THC-Gehalt über dem gesetzlichen Grenzwert transportiert, schreibt die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Ausserdem seien Öle und Harze aus Cannabis-Derivaten beschlagnahmt worden.

Laut den Aufzeichnungen der Überwachungskameras handelten die beiden Verdächtigen vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden. Um Kontrollen zu vermeiden, fuhren sie mit wenigen Minuten Abstand zueinander. Das erste Fahrzeug habe dazu gedient, die Strasse auf mögliche Polizeikontrollen zu überprüfen.

Nach der Einfuhr wurde das Cannabis über ahnungslose Logistikunternehmen an Hunderte von Endkunden versandt, darunter in Norditalien sowie in andere Länder wie Tschechien, Ungarn und Österreich. In einigen Fällen seien sogar Geschäfte und Unternehmen beliefert worden.