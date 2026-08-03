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Velofahrer verletzt sich bei Sturz in Iseltwald BE schwer

Keystone-SDA

Ein Velofahrer ist am Montagmorgen auf der Matte in Iseltwald BE schwer gestürzt. Ein Helikopter der Rega flog ihn in kritischem Zustand in ein Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung zum Selbstunfall in Iseltwald ging gegen 9.45 Uhr bei der Polizei ein. Anwesende Drittpersonen leisteten dem verunglückten Mann Erste Hilfe, bis das ausgerückte Ambulanzteam vor Ort eintraf, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Der genaue Hergang des Sturzes war zunächst unklar. Für die Dauer der Rettungs- und Unfallarbeiten war die Matte für rund drei Stunden komplett gesperrt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

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