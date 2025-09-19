Velofahrerin wird in Kriens bei Kollision mit Radfahrer verletzt
Eine Velofahrerin ist am Donnerstagmorgen in Kriens LU mutmasslich von einem überholenden Fahrradlenker angefahren worden und gestürzt. Die 73 Jahre alte Frau wurde verletzt und von einer Drittperson ins Spital gebracht.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall um 9 Uhr in der Nähe des Pilatusmarkts. Wer der überholende Radfahrer war, war am Freitag nicht bekannt.