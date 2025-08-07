The Swiss voice in the world since 1935
Verkehrseinschränkungen beim Leissigentunnel wegen Bauarbeiten

Im und in der Nähe des Leissigentunnels auf der A8 zwischen Spiez und Interlaken werden in den kommenden Wochen verschiedene Arbeiten durchgeführt. Der Tunnel wird mehrere Nächte lang gesperrt. Bei der Krattighalde wird ein sich bildender Gipshohlraum gefüllt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Im Boden unter der Autobahn sind bei der Krattighalde grössere Gipsvorkommen bekannt. Diese können sich unter gewissen Voraussetzungen absenken und Hohlräume bilden. Der Strassenabschnitt wird deshalb seit Jahren überwacht, um Hohlräume frühzeitig zu erkennen, wie das Bundesamt für Strassen in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Das Messsystem hat einen solchen sich bildenden Hohlraum geortet. Er kann gefüllt werden, bevor Schäden an der Strasse entstehen. In den Nächten vom 11./12. August, 19./20. August und 26./27. August wird der Verkehr bei der Krattighalde wechselseitig auf einer Spur geführt.

Weiter werden im Leissigentunnel auch Überbrückungsmassnahmen vorgenommen, bis das Bauwerk 2031 dann einer grossen Sanierung unterzogen werden soll. Die Arbeiten sind für 2026 geplant und umfassen etwa den Ersatz der Beleuchtung oder der Videokameras zur Verkehrsüberwachung. Nächste Woche beginnen nun Messungen und andere Vorbereitungsarbeiten, die für die weitere Planung nötig sind.

Der Tunnel wird während den vier Nächten vom 11. bis 15. August jeweils vom 20.30 bis 05.00 Uhr gesperrt und der Verkehr über Leissigen umgeleitet.

