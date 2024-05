Vielerorts beginnt an Auffahrt und am Wochenende die Badesaison

3 Minuten

(Keystone-SDA) Auch wenn die kühlen Temperaturen Anfang Woche noch kaum an Badespass denken lassen: In zahlreichen Schweizer Badis beginnt an der Auffahrt und am nachfolgenden Wochenende die Freibad-Saison. Und rechtzeitig zur Saisoneröffnung wird es auch wärmer.

In Bern etwa öffnen die Freibäder Marzili, Weyermannshaus, Ka-We-De und Lorraine am kommenden Samstag, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Eine Ausnahme bildet das sanierte Wylerbad: Es öffnet seine Tore erst am 26. Juni.

Gestaffelter Saisonbeginn

In Basel begann die Freibad-Saison allerdings schon am 27. April mit der Öffnung des beheizten Sportbads im Gartenbad St. Jakob, wie der Website des Kantons Basel-Stadt zu entnehmen ist. Das Familienbad sowie das Rutschbahnbecken öffnen am Samstag – ebenso wie das Gartenbad Bachgraben. Eine Woche später folgt das Gartenbad Eglisee.

In Zürich können sich Wasserratten teils bereits seit Mitte April ins Nasse wagen: Seit dem 13. April sind nach Angaben der Stadt das Freibad Seebach und das Seebad Utoquai offen. Am 1. Mai folgte das Freibad Letzigraben. Am Auffahrtstag ist nun die Saisoneröffnung in zahlreichen weiteren Badis, unter anderem dem Flussbad Oberer Letten, dem Strandbad Mythenquai und den Strandbädern Tiefenbrunnen und Wollishofen.

In Luzern öffnet das Lido am Samstag. Im Seebad läuft der Badebetrieb hingegen schon seit dem 1. Mai. Etwas Geduld brauchen Badebegeisterte in Glarus: Die Sommersaison im Freibad Ygruben startet am Montag. Das Freibad Goldigen in Netstal GL wird derzeit umgebaut. Die Arbeiten dauerten voraussichtlich bis Mitte Juni, teilte die Gemeinde Glarus mit. In Chur dagegen öffnen die Freibäder Oberere Au und Sand am Samstag.

Frühlingshaftes Wochenende in Sicht

Uneinheitlich präsentiert sich die Lage in der Westschweiz: In Lausanne und Sitten öffnen die Freibäder erst am 18. Mai, in Freiburg und Delsberg dagegen bereits am kommenden Samstag. In den Bains du Pâquis in Genf ist der Zugang zum See das ganze Jahr über möglich – jedoch ausserhalb der Sommersaison ohne Aufsicht. Die Aufnahme des “normalen” Sommerbetriebs ist je nach Wetter für Mitte Woche oder das kommende Wochenende vorgesehen.

Gerade einladend präsentierten sich die Wassertemperaturen auf der Alpennordseite zumindest am Dienstag noch nicht. Frühlingsgefühle dürften in den nächsten Tagen zumindest auf den Liegewiesen aufkommen. Im Mittelland und im Süden steige die Temperatur ab Donnerstag auf 20 Grad und mehr, schrieb SRF Meteo am Dienstag auf ihrer Website. Am wärmsten werde es vielerorts am Samstag mit 22 bis 25 Grad.