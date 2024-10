Vincenzo Mascioli wird neuer Staatssekretär für Migration

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Vincenzo Mascioli wird Anfang 2025 neuer Staatssekretär für Migration und Chef des gleichnamigen Staatssekretariates (SEM). Der 54-Jährige ist zurzeit Vizedirektor des SEM und folgt auf Christine Schraner Burgener, die den Posten per Ende Jahr verlässt.

Der Bundesrat ernannte Mascioli am Mittwoch zum neuen Staatssekretär. Dieser ist ausgebildeter Sekundarlehrer und arbeitet seit 2005 in verschiedenen Funktionen in der Bundesverwaltung, namentlich im persönlichen Stab der früheren SP-Bundesratsmitglieder Simonetta Sommaruga und Moritz Leuenberger.

Mascioli sei mit der internationalen Dimension der Migration ebenso vertraut wie mit der Schweizer Innenpolitik, schrieb der Bundesrat. Er verfüge über umfassendes diplomatisches und politisches Wissen sowie über ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten.

Dass die heutige Staatssekretärin Christine Schraner Burgener das SEM per Ende Jahr verlässt, ist seit Mai bekannt. Die ehemalige Spitzendiplomatin wechselt ins Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).