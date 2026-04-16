Volksinitiative fordert klima- und umweltfreundlichen Finanzplatz

Keystone-SDA

Der Finanzplatz Schweiz soll künftig mit seinen weltweiten Geschäften das Klima und die Umwelt nicht mehr belasten. Das fordert die Finanzplatz-Initiative. Die Unterschriften sind am Donnerstag in Bern eingereicht worden.

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(Keystone-SDA) Rund 145’000 Unterschriften wurden für die Initiative «Für einen nachhaltigen und zukunftsgerichteten Finanzplatz Schweiz» eingereicht, wie der WWF Schweiz am Donnerstag schrieb. Schweizer Finanzakteure richteten heute mit Geschäften im Ausland grosse Schäden an, wird die Finanzplatz-Initiative begründet.

Freiwillige Branchenlösungen und Selbstregulierungen seien wenig wirksam. Deshalb brauche es einen Verfassungartikel und Verbindlichkeit. Würden Finanzströme von umweltschädlichen Aktivitäten weggelenkt, bringe das den Umstieg auf eine nachhaltige Wirtschaft voran. Das stärke den Finanzplatz langfristig.

Zum Initiativkomitee gehören Vertreterinnen und Vertreter von SP, Mitte-Partei, FDP, Grünen, GLP und EVP sowie der Finanzbranche der Zivilgesellschaft.