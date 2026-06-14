Weggis LU kann sein Lido-Hallenbad sanieren

Keystone-SDA

Das Lido-Hallenbad in Weggis kann für 11,5 Millionen Franken saniert werden. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag einer Gesamterneuerung an der Urne deutlich zugestimmt.

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(Keystone-SDA) Der Ja-Stimmenanteil betrug 86 Prozent (1875 Ja zu 302 Nein). Die Stimmbeteiligung betrug 74,2 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte.

Das Hallenbad wurde vor 57 Jahren vom Kurverein gebaut und vor 36 Jahren von der Gemeinde zusammen mit dem Strandbad übernommen und renoviert. Laut den Abstimmungsunterlagen ist der Sanierungsbedarf des Hallenbads gross. Schadhafte Bauteile, eine veraltete Technik und statische Mängel sorgten für «dringenden Handlungsbedarf».

Mit dem Ja der Stimmberechtigten erhält das Weggiser Bad unter anderem ein Chromstahlbecken, ein Kleinkinderbecken sowie einen grösseren Gastronomie- und Eingangsbereich. Zudem soll die Dachfläche begrünt werden. Die Zugänge zum Hallenbad, Strandbad und Restaurant sollen barrierefrei werden.

Gesamtrevision gutgeheissen

Die Zukunft des Lido-Hallenbads beschäftigt die Gemeinde seit Jahren. 2021 präsentierte sie ein Neubauprojekt für rund 17 Millionen Franken. Drei Jahre später stoppte der Gemeinderat das Vorhaben. Ein bereits bewilligter Planungskredit blieb dabei ungenutzt, wie es in der Abstimmungsbotschaft hiess.

Die Bevölkerung hiess zudem die Gesamtrevision der Ortsplanung gut. 75 Prozent stimmten dieser zu.