Wehrli und Leschhorn in Gemeinderat Riehen BS gewählt

Keystone-SDA

Der Gemeinderat von Riehen BS ist nun vollständig. Am Sonntag haben Felix Wehrli (SVP) und Martin Leschhorn (SP) im zweiten Wahlgang die beiden nach der ersten Runde noch verbleibenden Sitze errungen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Wehrli konnte in der zweiten Runde mit 3610 Stimmen (33 Prozent) das beste Resultat verbuchen und zieht damit zusammen mit dem zweitplatzierten Leschhorn (2617 Stimmen, 23,9 Prozent) in den Gemeinderat der baselstädtischen Gemeinde ein.

Anna Baumgartner (SP) erhielt nur sechs Stimmen weniger (2611 Stimmen, 23,85 Prozent) als ihr Parteikollege und schaffte den Sprung in die Riehener Exekutive nicht. Ebenfalls nicht gewählt wurde Serge Meyer von der GLP mit 1982 Stimmen (18,1 Prozent).

Die Stimmbeteiligung betrug rund 51,9 Prozent von insgesamt 13’061 Stimmberechtigten. Der Anteil der brieflich Stimmenden betrug 98,1 Prozent.

Sitzverteilung bleibt unverändert

Damit setzt sich der Riehener Gemeinderat für die neue Legislaturperdiode ab dem 1. Februar 2026 aus Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann (EVP), Patrick Huber (Mitte), Daniel Hettich (LDP), Silvia Schweizer (FDP) und Stefan Suter (SVP) sowie den beiden am Sonntag gewählten zusammen. Die Sitzverteilung der Parteien bleibt gleich.

Nach dem ersten Wahlgang am 19. Oktober waren noch zwei Sitze offen geblieben. Felix Wehrli (SVP) hatte mit 2708 Stimmen als einziger Bisheriger das absolute Mehr nicht erreicht und war nicht bestätigt worden. Der andere Sitz war mit dem Rücktritt von Guido Vogel (SP) freigeworden.