Westschweizer Festival holt David Guetta als Stargast auf die Bühne

Keystone-SDA

Das Venoge Festival im waadtländischen Penthaz holt sich zu seiner 30. Ausgabe DJ-Star David Guetta auf die Bühne. Der Franzose wird an einem Zusatzabend den Auftakt zum Festival machen.

(Keystone-SDA) David Guetta gibt in diesem Jahr sein einziges Schweizer Konzert im Rahmen seiner «Monolith Tour» auf der grossen Bühne des Venoge Festivals, wie die Organisatoren am Freitag bekannt gaben. Der globale Elektro-Star wird am Dienstagabend, 11. August, als Headliner auftreten. Einige Tage zuvor wird er drei Abende in Folge im Stade de France in Paris vor 80’000 Zuschauern auftreten.

Für die Elektro-Show will man auch für ein visuelles Spektakel sorgen: Geplant ist der Einsatz von fast 500 Quadratmetern LED-Bildschirmen und rund 30 Lasern.

David Guetta für das einzige Schweizer Konzert seiner Tournee zu begrüssen, sei eine einmalige Gelegenheit, die Bekanntheit des Festivals zu stärken und dessen 30. Ausgabe auf spektakuläre Weise zu feiern, liess sich der Direktor der Veranstaltung, Julien Finkbeiner, in der Pressemitteilung zitieren.

Im vergangenen Sommer verzeichnete das Venoge Festival mit 50’000 Menschen einen Besucherrekord. Dieses Jahr findet es vom 12. bis 15. August statt.