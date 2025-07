Zürich startet das Fussballfest mit der Eröffnung der Fanzone

Keystone-SDA

Anpfiff in Zürich: Am Mittwochmittag ist die "ZüriFanzone" in der Europaallee eröffnet worden. Grossandrang dürfte es am Abend geben beim Eröffnungsspiel Schweiz gegen Norwegen.

(Keystone-SDA) Herzstück der Fanzone ist das Public Viewing auf dem Europaplatz für bis zu 2000 Personen. Auf der 45 Quadratmeter grossen Leinwand werden alle Partien des Turniers live übertragen.

Zudem bietet die Fanzone einen zweistöckigen Hospitality-Bereich: In der «ZüriLounge» (Platz für bis zu 125 Personen) und auf dem «Champions Deck» (drei Logen à 25 Personen – inklusive Cateringangebot) können exklusive Public-Viewing-Erlebnisse gebucht werden.

Wer es noch privater wünscht, kann eines der zwölf individuell gestalteten Fanzimmer reservieren. Diese bieten Platz für 10 oder für 20 Personen.

Die Fanzimmer sind noch nicht ausgebucht. An gewissen Tagen sei die Nachfrage gross, der eine oder andere Tag sei bereits voll, teilten die Organisatoren auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Am beliebtesten sei der dritte Spieltag der Schweizer Gruppe, an dem alle Fanzimmer bereits ausgebucht seien.

In Zürich finden drei Gruppenspiele, ein Viertel- und ein Halbfinal statt. Das erste Spiel ist am Samstag im Letzigrund-Stadion: Frankreich gegen England.