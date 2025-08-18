The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zeichnung des Ritterschen Palasts kehrt nach Luzern zurück

Keystone-SDA

Der Schweizer Botschafter in Griechenland, Stefan Estermann, hat dem Luzerner Regierungsrat Armin Hartmann am Montag eine historische Zeichnung des Ritterschen Palasts übergeben. Die Originalzeichnung ist über 120 Jahre alt, wie die Staatskanzlei Luzern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Zeichnung zeige die Doppelarkade im ersten Obergeschoss des alten Treppenhauses des Ritterschen Palasts mit Pilastern, Gebälk und ornamentalem Fries, hiess es im Communiqué. Die Zeichnung stammt aus dem Jahr 1904 und trägt die Signatur des Luzerner Architekten Theodor Nager (1883–1955), der an der ETH Zürich Architektur studierte und zahlreiche Studien zur Schweizer Kunstgeschichte erstellte.

Über Umwege gelangte das rund 40 x 60 Zentimeter grosse Blatt nach Griechenland. Der Architekt Nikos Sofras erbte es von seinem Onkel und übergab es dem Schweizer Botschafter Stefan Estermann in Athen mit dem Wunsch, die Zeichnung an ihren Ursprungsort zurückzubringen.

Stefan Estermann, laut Mitteilung in Sursee LU geboren und aufgewachsen, brachte das Werk persönlich nach Luzern. Regierungsrat Armin Hartmann (SVP), Bildungs- und Kulturdirektor, nahm es vor Ort entgegen.

Mit der Rückkehr ergänze die Zeichnung die bestehende Sammlung von Nagers Skizzen, Studien und Schriftstücken im Luzerner Staatsarchiv und trage zum Verständnis der Baugeschichte des Ritterschen Palasts bei, hiess es.

Der Rittersche Palast ist das Regierungsgebäude des Kantons Luzern und Sitz des 120-köpfigen Kantonsparlaments.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
9 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft