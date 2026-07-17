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Zoll stoppt in Tägerwilen TG Lieferwagen mit 40 Bienenvölkern

Keystone-SDA

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben am 5. Juli einen Lieferwagen mit 40 Bienenvölkern gestoppt. Weil die Bienen nicht für die Einfuhr angemeldet waren und eine Importgenehmigung fehlte, wurde dem Fahrer die Einreise in die Schweiz verweigert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 40-jährige Fahrer aus Polen transportierte die Insekten in Holzkisten im Laderaum eines Lieferwagens mit Schweizer Kennzeichen, schrieb das BAZG am Freitag in einer Mitteilung. Ein Teil der Bienen im Wert von mehreren tausend Franken flog frei im Laderaum herum.

Für die Einfuhr von Bienenvölkern in die Schweiz gelten gemäss Mitteilung tierseuchenrechtliche Bestimmungen. Ein Import muss deshalb im Voraus beim zuständigen kantonalen Veterinäramt angemeldet werden. Der Fahrer musste eine Busse in der Höhe von mehreren hundert Franken bezahlen.

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