Zwei Jugendliche bei Kollision in Neuenhof AG mit E-Roller verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Elektro-Roller sind am Samstagabend in Neuenhof AG zwei Jugendliche verletzt worden. Ein 55-jähriger Autofahrer hatte den Rechtsvortritt des 15-jährigen E-Roller-Lenkers missachtet. Beide Jugendlichen mussten ins Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz nach 17 Uhr in Neuenhof, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Laut Polizeiangaben beabsichtigte ein 55-jähriger Autofahrer, eine Kreuzung geradeaus zu überqueren. Dabei missachtete er den Rechtsvortritt eines herankommenden 15-Jährigen, der mit seinem Elektro-Roller unterwegs war.

Bei der Kollision stürzten der Lenker des Elektro-Rollers sowie dessen Sozius zu Boden, wie es weiter heisst. Beide wurden verletzt und mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Der Autofahrer wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt. Auch der Lenker des Elektro-Rollers wird verzeigt, da er als 15-Jähriger einen Sozius mitführte. Das Mitführen eines Sozius ist gemäss Polizei erst ab 16 Jahren erlaubt. Es wird zudem abgeklärt, ob allenfalls technische Änderungen am Elekro-Roller vorgenommen wurden.